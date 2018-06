Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de o serie de anchete de coruptie, a fost interogat de catre politie ca martor intr-un caz de presupusa coruptie cu privire la achizitionarea a trei submarine germane de catre Israel, in care nu este inculpat, au anuntat serviciile acestuia.

- O adolescenta in varsta de 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal in Germania de un barbat de origine turca, care s a predat politiei din Germania, informeaza marti Deutsche Welle. Cadavrul tinerei a fost gasit intr un parc din centrul orasului Viersen, informeaza Agerpres.ro. Politia din…

- La Curtea Suprema se judeca luni ultimul termen in unul dintre dosarele fostului deputat Sebastian Ghita in care este judecat pentru dare de mita si spalare de bani alaturi de fosti sefi din Politia si Parchetul din Prahova.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE.Din motive de…

- Germania, una dintre cele doua candidate la organizarea EURO 2024, si-a depus oficial marti dosarul de candidatura la sediul UEFA de la Nyon, a anuntat instanta fotbalului european, citata de AFP. Presedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Reinhard Grindel, i-a inmanat dosarul de candidatura secretarului…

- De sambata dimineața, Carles Puigdemont se afla in arest, in inchisoarea din Neumunster, Germania. Sambata seara, in fața inchisorii, circa o duzina de activiști au protestat vreme de patru ore, cu bannere pe care scria „Free Puidgemont“ și „Libertate pentru deținuții politici“ . „Totul a decurs foarte…