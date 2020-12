Premierul interimar: Succesul campaniei de vaccinare depinde de modul în care vom comunica Prmeierul interimar Nicolae Ciuca este de parere ca succesul campaniei de vaccinare anti-Covid va depinde in mare masura de „modul in care se va comunica”. Nicolae Ciuca a declarat la inceputul ședinței de Guvern de joi ca informațiile legate de acceasta campanie trebuie sa ajunga pana la „cel care sta in fața porții sau pe o banca in parc”. „Succesul acestei campanii va depinde in foarte mare masura de modul in care vom comunica și modul in care, așa cum spunea cineva ieri, vom reuși sa ajungem sa ducem mesajul la cel care sta in fața porții sau pe o banca in parc sa ințeleaga și sa aiba tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ședința de Guvern de joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca pe 21 decembrie Agenția Europeana a Medicamentului va da un aviz pentru vaccinul anti-Covid, urmand ca in Romania sa ajunga o prima tranșa simbolica de 10.000 de doze. Cele 10.000 de doze vor fi distribuite catre spitalele…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, joi, in ședința de Guvern ca se fac pregatiri intense pentru campania de vaccinare, fiind operationalizate centrele pentru primirea vaccinului. De asemenea, Nicolae Ciuca, premierul intermiar, a spus ca informațiile despre vaccinarea impotriva noului coronavirus…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca succesul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 va depinde intr-o foarte mare masura de modul in care autoritatile vor comunica. El a declarat, la inceputul sedintei de guvern, ca miercuri a avut activitati de pregatire si derulare a campaniei de…

- Proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta va fi analizat, vineri, in cadrul ședinței de Guvern. Premierul interimar Nicolae Ciuca spune ca prin asta se infirma zvonurile legate de faptul ca Romania va intra in lockdown. „Astazi in sedinta de Guvern vom lua o hotarare de guvern prin…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a precizat in ședința de Guvern ca piețele din București vor fi verificate de autoritați. Totul in contextul in care șeful DSU, Raed Arafat, a precizat ca situația cazurilor Covid-19 din Capitala este una dificila. „O sa avem o presiune mai mare pe zona…

- Strategia de vaccinare anti-coronavirus din Romania a fost aprobata, vineri, in ședința de Guvern. „Documentul stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor anti COVID-19 autorizate de catre Agenția Europeana a Medicamentului și are la baza atat…

- Capacitatea de internare a pacienților Covid-19 care au nevoie de terapie intensiva ar urma sa creasca cu 280 de paturi, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Noile paturi de la ATI ar urma sa fie disponibile intre 7 șu 21 de zile. „Azi (miercuri – n.red.) am introdus in ordinul 555/2020 inca…

- La ora 16:00 incepe ședința convocata de premier in contextul numarului mare de infectari cu COVID-19, ședința la care participa ministrul Sanatații, secretarul de stat Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela. INSP rectifica cifrele. Prefectul Capitalei: Vom lua masuri cand avem o rata de…