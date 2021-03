Prim-ministrul Florin Citu a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA in cadrul intalnirii pe care a avut-o, joi, cu o delegatie a Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), in cadrul discutiilor fiind trecute in revista oportunitatile de dezvoltare a afacerilor in tara noastra, inclusiv cele derivate din implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta, cu un accent deosebit asupra celor din sectorul digital si cel medical.



