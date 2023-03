Premierul francez Elisabeth Borne adoptă reforma pensiilor fără vot Premierul francez Elisabeth Borne a folosit o procedura speciala pentru a promova un proiect de lege nepopular privind reforma pensiilor prin Adunarea Naționala fara vot joi (16 martie), pe fondul strigatelor parlamentarilor de stanga care ridicau pancarte impotriva reformei. Mișcarea, folosind articolul 49:3 din constituție, va asigura ca proiectul de lege care ridica varsta de pensionare cu doi ani la 64 de ani este adoptat dupa saptamani de proteste și dezbateri marcate de discordie, potrivit Reuters. Dar, de asemenea, arata ca președintele Emmanuel Macron și guvernul sau nu au reușit sa obțina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sacii de gunoi sunt prezenți pe strazile din Paris, in timp ce muncitorii au continuat grevele impotriva reformei pensiilor, președintele Emmanuel Macron refuzand sa se intalneasca cu sindicatele și insistand ca proiectul de lege sa mearga inainte. Aproape fiecare strada din Paris a fost afectata de…

- Senatul francez a adoptat sambata seara, 11 martie, contestata reforma a pensiilor inițiata de președintele Emmanuel Macron, informeaza Reuters. Proiectul a starnit 7 zile de greve și proteste in toata Franța, insa guvernul francez a ramas ferm cu reforma. 195 de membri ai camerei superioare a Parlamentului…

- Peste 200 de acțiuni de protest au loc sambata in orașele din Franța unde oamenii protesteaza fața de reforma pensiilor propusa de Guvern. Franța se confrunta sambata cu a șaptea zi de manifestații impotriva planurilor de reforma a pensiilor ale președintelui Emmanuel Macron. Anterior, grevele au afectat…

- Nivelul Rinului este in prezent foarte scazut in apropierea orașelor Kaub și Bingen din vestul Germaniei. Incepand de vineri (3 martie), nivelul apei in apropiere de Kaub masoara puțin peste un metr. Prea scazut, potrivit climatologului Karsten Brandt. „Nivelul Rinului aici este cu cel puțin un metru…

- Parlamentul din Republica Moldova l-a aprobat joi in functa de prim-ministru pe experimentatul politician Dorin Recean pentru a conduce un guvern care se angajeaza sa revigoreze economia si sa traseze un curs de aderare la Uniunea Europeana, relateaza Reuters si Radio Chisinau. Parlamentul a votat aprobarea…

- Casa de moda Dior l-a numit luni pe starul K-pop Jimin ambasador global al brandului, promovand aceasta colaborare pe rețelele de socializare cu imagini ale cantarețului BTS in ținute sportive, concepute de Kim Jones, scrie Reuters. Mișcarea vine in contextul in care casele europene de lux incearca…

- Presupusul atacator care a ucis trei kurzi vineri, la Paris, a fost inculpat si inchis luni, in timp ce ambasadorul Frantei la Ankara a fost convocat pentru „propaganda anti-Turcia”, relateaza AFP. Suspectul, un fost mecanic de tren in varsta de 69 de ani, care a recunoscut „ura patologica fata de straini”,…

- Sute de membri ai comunitații kurde din Franța au participat luni (26 decembrie) la un protest pașnic pentru a aduce un omagiu victimelor atacului mortal de vineri (23 decembrie). Organizat de Consiliul democratic kurd din Franța (CDK-F), purtatorul de cuvant Agit Polat a declarat pentru Reuters ca…