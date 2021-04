Premierul Florin Cîțu salută anunțul agenției Standard and Poor's Premierul Florin Cițu saluta anunțul agenției Standard and Poor's Foto: Reuters. Premierul Florin Cîțu a salutat faptul ca Agenția de rating Standard and Poor's a îmbunatațit perspectiva României de la negativ la stabil. El a afirmat ca acest rezultat se datoreaza în principal companiilor private, care au dus greul în aceasta perioada. Florin Cîțu a ținut sa menționeze rolul coaliției de guvernare, al Guvernului condus de PNL, care, spune el, a câștigat clar și fara dubiu încrederea instituțiilor internaționale și a investitorilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

