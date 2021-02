Premierul Florin Cîțu, apel către profesori:”Vaccinați-vă!”. Ministrul Educației: “Dozele sunt insuficiente” Premeirul Florin Cițu transmite cadrelor didactice, in prim zi cu prezența fizica la școala dupa o lunga perioada, ca este important sa se vaccineze. “Fac un apel catre profesori sa se vaccineze. E important ca sa avem un an școlar fara probleme. Romania se menține la nivel mondial pe locul 14. Bineințeles ca sunt probleme, […] The post Premierul Florin Cițu, apel catre profesori:”Vaccinați-va!”. Ministrul Educației: “Dozele sunt insuficiente” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Persoanele vaccinate care calatoresc in state cu incidența ridicata de COVID, alaturi de copiii lor, vor trebuie sa-i țina pe aceștia in carantina la intoarcerea in Romania. Anunțul a fost facut, marți, intr-o conferința de presa, Florentina Furtunescu, reprezentant al Institutului Național de Sanatate…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile de la…

- Patronatele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat luni Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

- Dragoș Damian, director executiv PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, a explicat la Digi24 de ce crede ca un stimulent ar convinge mai mulți romani sa se vaccineze. „Condiționarea pozitiva este cel mai bun lucru care se poate intampla pentru cineva. Pentru fiecare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni seara, ca a trimis o adresa tuturor inspectoratelor scolare judetene, dar si tuturor universitatilor, pentru a realiza o situatie a angajatilor dispusi sa se vaccineze. Statistica ce trebuie finalizata pana in 15 ianuarie la ora 16.00, va fi decisiva…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Reprezentanții Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 au purtat in ultima perioada discuții cu reprezentantii cultelor religioase din Romania pentru ca acestea sa se implice in campania de vaccinare prin transmiterea de mesaje catre enoriași pentru a-i…