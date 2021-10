Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca liberalii nu au ce sa discute cu USR PLUS in acest moment, dar ca dupa ziua de marti, cand se va vota motiunea de cenzura, vor fi luate in calcul toate optiunile. “PNL nu are ce discuta cu un partid care da jos guvernul Partidului National Liberal, mai ales atunci cand…

- Premierul Florin Citu a negat afirmatia presedintelui Partidului National Liberal, Ludovic Orban, ca urma sa ocupe postul de guvernator al BNR daca nu candida la sefia PNL, precizand ca nu a existat o astfel de intelegere.

- 1 total views …astazi, premierul Florin Citu si Ministrul finantelor Dan Vilceanu vor efectua o vizita de lucru la Ramnicu Valcea pentru a dezbate situatia infrastructurii din regiunea Oltenia. Premierul si Ministrul finantelor vor fi insotiti de parlamentarii PNL: deputatii Stefan Bucur Stoica si…

- Premierul Florin Citu participa, joi la ora 18.00, la sedinta Comitetului Director Judetean al PNL Constanta. Este prima ieșire a lui Cițu in calitate de candidat oficial la șefia PNL pentru a-și prezenta moțiunea cu care vrea sa devina noul lider al Partidului Național Liberal. Dupa ce Ludovic…

- Premierul Florin Citu si-a depus, vineri, candidatura la presedintia Partidului National Liberal. Cu acest prilej, seful Executivului a declarat ca intra in aceasta cursa pentru a construi si a uni PNL. „O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu o echipa…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca in aceste alegeri liberalii aleg echipa cu care va fi condusa Romania in urmatorii opt ani si a precizat ca membrii Partidului National Liberal trebuie sa fie uniti pentru ca urmeaza batalii grele.

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. „Si eu m-am…

- Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat, vineri, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o. „De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o.…