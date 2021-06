Premierul Florin Cîțu a convocat prefecții într-o videoconferință pe tema inundațiilor Premierul Florin Cițu i-a convocat pe prefecții in videoconferința astazi, dupa ce vremea nefavorabila din ultimele zile a facut victime și pagube importante și nu da semne de acalmie. Prim-ministrul le-a cerut reprezentanților guvernului in teritoriu implicare maxima și cat mai urgent o evaluare a situației din localitațile afectate, precum și a nevoilor identificate pentru [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. "Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni…

- Sedinta cu prefectii, de la ora 13.00, convocata de Florin Citu. Premierul Florin Citu va avea sambata, 19 iunie, la ora 13.00, o videoconferinta cu prefectii, la Palatul Victoria.Aceasta se va desfasura in sistem online.Amintim ca, intreaga tara a fost afectata de inundatiile din ultimele zile. Si…

- Premierul Florin Citu va avea sambata, la ora 13,00, o videoconferinta cu prefectii. Aceasta se va desfasura in sistem online. Decizia vine dupa ce aproape toata țara este sub cod portocaliu de inundații și vreme rea. Citește și: Cu Florin Cițu in turneu electoral, Romania este SUB…

- Premierul Florin Cițu a explicat, in mai multe randuri, faptul ca obiectivul Guvernului este sa ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate, la data de 1 iunie. In urma adoptarii masurilor de relaxare, rata de vaccinare a scazut considerabil, iar premierul Florin Cițu a convocat o videoconferința…

- A fost potop in Satu Mare. Precipitatiile au depasit 50 de litri pe metru patrat, iar in cateva ore apa scursa de pe versanti a umplut casele si curtile oamenilor si a distrus tot ce a gasit in cale. Peste 150 de familii s-au trezit cu apa in locuinte si au fost evacuate de pompieri. […] Source

- Premierul Florin Cițu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au o videoconferința cu prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI, marți. Ședința vine in contextul pregatirilor pentru...

- Premierul Florin Cițu a declarat, ieri seara, la Digi 24, ca slujbele din noaptea de Paști vor fi ținute in afara bisericii, cu respectarea regulilor de distanțare. El a mai spus ca va mai avea miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase pentru a organiza noaptea Paștelui ortodox. Șeful…

- Premierul Florin Citu continua astazi discutiile cu responsabilii din teritoriu carora le-a solicitat ieri sa se implice in identificarea unor masuri pentru ameliorarea situatiei epidemiologice, adaptate specificului fiecarei zone: Este momentul ca soluțiile sa vina bineințeles de la autoritațile locale.…