- Echipe medicale din Targu Mureș, București și Cluj-Napoca au prelevat, in weekend, organe si tesut osos de la o pacienta aflata in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures.

- O echipa de medici, din Sectia Clinica Ortopedie si Traumatologie, coordonata de Sef Lucrari Dr. SOLYOM Arpad, medic primar ortopedie si traumatologie, si Sectia Clinica Chirurgie Generala II, coordonata de Prof. Dr. Radu NEAGOE, medic primar chirurgie generala, au realizat, in cursul zilei de luni,…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a gazduit luni, 11 martie, o conferința de presa prilejuita de vizita ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, cu ocazia demararii lucrarilor efective de construcție a Centrului de Arși Grav din municipiul Targu Mureș, care au debutat in data de 20 februarie.…

- Ministerul Sanatatii anunta emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pentru construirea Centrului de Arsi Grav de la Targu Mures, o cladire noua, cu 7 etaje, interconectata cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. Este a treia constructie inceputa in ultimele 12 luni pentru unitati sanitare dedicate…

- Incepand cu data de 5 februarie 2024, Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș a modificat accesul aparținatorilor pentru vizitarea pacienților internați, la trei zile pe saptamana, anume: marți, joi și duminica, in intervalul orar 14:00-18:00. Aceasta modificare survine ca o modalitate…

- Municipiul Targu Mureș se afla pe locul 16 in clasamentul localitaților care au atras cei mai mulți turiști in perioada ianuarie noiembrie 2023. Marile orase, aici fiind incluse Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Sibiu si Timisoara, au atras mereu cei mai multi turisti dintre toate destinatiile din…

- In cursul zilei de vineri mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj, au prelevat ficatul, rinichii si os-tendon de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 35 de ani, internat in Sectia Clinica ATI,…