Stiri pe aceeasi tema

- Despre masurile fiscale anunțate de Guvernul Romaniei pentru 1 ianuarie 2023, am primit din partea asociației ROMBET urmatoarele: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Partidul Ecologist Roman (PER), prin viocea președintelui Danuț Pop, reacționeaza dur dupa un articol aparut in Deutsche Welle despre mentalitatea neevoluata a parlamentarilor romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Construirea unor silozuri pentru stocarea provizorie a cerealelor in Polonia la frontiera cu Ucraina, asa cum a propus presedintele american Joe Biden ca solutie pentru exportul cerealelor ucrainene, ar dura 3-4 luni, a declarat miercuri ministrul polonez al agriculturii, potrivit Reuters. Fii…

- Fortele de ordine au retinut 68 de persoane inainte, in timpul si dupa finala Ligii Campionilor, disputata, sambata seara, la Paris, informeaza lequipe.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie care a participat la o petrecere a oprit un potențial atac armat in masa in SUA cand a scos arma și a impușcat mortal un barbat care a deschis focul cu o pușca semiautomata asupra mulțimii, potrivit poliției, citata de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sfanta Chinotita a Muntelui Athos a transmis marți un comunicat referitor la situația din Ucraina. Reprezentanții comunitaților monahale din Sfantul Munte iși exprima compasiunea pentru victimele conflictului din aceasta țara și afirma ca se roaga neincetat pentru pacea lumii. Fii la curent…

- Kremlinul este alarmat de folosirea unor "practici de persecuție" impotriva fostului președinte moldovean Igor Dodon, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O persoana a fost ucisa și alte noua au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma in noaptea de vineri spre sambata, in care a fost implicata o mulțime de oameni care se adunasera la o petrecere in San Bernardino, California, au declarat autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…