Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni “robust si cuprinzator” in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos, transmite vineri Reuters. Aceste sanctiuni financiare…

- Senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș atrage atenția asupra faptului ca transportatorii romani au in continuare probleme la vama Petea, autoritațile maghiare provocand intarzieri in trecerea mașinilor, generand pierderi economice importante firmelor romanești din domeniu. ,,Constat, cu ingrijorare,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a exprimat speranta ca Rusia si Statele Unite vor gasi o solutie diplomatica la criza din Ucraina, avertizand asupra riscurilor admiterii acestei tari in NATO si criticand din nou sistemele balistice in Romania si Polonia

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…

- Situația de la granița dintre Ucraina și Rusia se precipita de la o zi la alta, iar statele membre UE, NATO și Statele Unite incearca sa pregateasca o eventuala riposta, militara și economica la adresa Rusiei, in cazul in care aceasta va ataca Ucraina. De altfel, temerile ca acest lucru este tot mai…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Vasile Dincu, ministrul al apararii, a declarat vineri seara, la Digi24 , ca Alianța Nord-Atlantica, din care face parte si Romania, este pregatita și are scenarii și planuri pentru orice situație, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin este un pericol pentru…