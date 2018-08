Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor. „Masurile de sprijin acordate la timp…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat importanta deosebita pe care tara noastra o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentatii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila, o noua gafa in turneul din Balcanii de Vest: ”Ma bucur sa fiu astazi la Skopje, ca primul prim-ministru care viziteaza Macedonia”, a spus șefa Executivului, in cadrul declarațiilor comune de presa cu prim-ministrul macedonean, Zoran Zaev. In plus, aceasta i-a numit pe cetațenii…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, ieri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis despre stadiul pregatirilor pentru preluarea Romaniei a presedintiei Consiliului Uniunii Europene din ianuarie 2019, informeaza Guvernul, anunta Mediafax. „Azi (n.n. – ieri), 18 iulie, prim-ministrul Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, la sesiunea plenara de la Sofia, ca Romania vrea sa gazduiasca Dialogul 16+1 privind cooperarea in domeniul educatiei, in continuarea Reuniunii ministeriale ASEM pe educatie, din mai 2019, cand Romania va detine presedintia Consiliului UE. De asemenea, prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat, luni, alaturi de membri ai Executivului, se in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor. Premierul Viorica Dancila a spus ca Guvernul…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat joi Ministerului Afacerilor Interne si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa actioneze pentru a preveni inundatiile si sa ia masuri pentru a ajuta populatia. "Rog Ministerul de Interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa actioneze…

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata noapte, la petrecerea de la Neptun a tinerilor social-democrati, care incheie editia a doua a Scolii Politice de vara a TSD. Seful Executivului a ajuns la petrecere, care s-a desfasurat la un club aflat pe plaja din Neptun, putin dupa miezul noptii, insotita…