Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila.



In cadrul ceremonialului au fost intonate imnurile celor doua state si a fost trecuta in revista garda militara de onoare.



Dupa momentul fotografiei oficiale, cei doi prim-ministri vor avea convorbiri oficiale in plenul celor doua delegatii.



Convorbirile vor fi urmate de semnarea, in prezenta premierilor, a "Declaratiei de Intentie intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind consolidarea cooperarii…