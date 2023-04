Premierul Ciucă, la Congresul UDMR: Avem nevoie să le vorbim oamenilor despre ceea ce înseamnă pericolul extremismului „Trebuie sa evitam acea alunecare catre retorica radicala. Din pacate, aceste voci ale radicalismului sunt din ce in ce mai auzite, atat la noi in tara, cat si in tari cu valori democratice mai bine consolidate decat ale noastre”, a declarat Ciuca, citat de News.ro.Premierul a subliniat, in context, ca este nevoie sa li se vorbeasca oamenilor „despre ceea ce inseamna pericolul extremismului, despre ceea ce inseamna pericolul radicalismului”. „Este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa luam pozitie si sa facem in asa fel incat extremismul sa nu se dezvolte. O sa fie foarte greu dupa aceea sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

