Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca, a avut, luni la Palatul Victoria, o intrevedere cu Andrew Bremberg, presedinte si CEO al Fundatiei Memoriale a Victimelor Comunismului din Washington, DC. In cadrul intrevederii a fost abordata initiativa Fundatiei Memoriale a Victimelor Comunismului de a construi un…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit luni la Palatul Victoria pe ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Rim Kap-Soo, context in care au fost prezentate prioritatile in relatiile bilaterale - energia nucleara si regenerabila, digitalizarea si industria de microcipuri si cooperarea militara.

- Presedintele Klaus Iohannis a confirmat vineri seara ca a discutat la Palatul Elysee cu omologul francez, Emmanuel Macron, despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, despre situatia de securitate din regiune, dar și despre prezenta militara franceza in tara noastra.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri, 9 noiembrie, in debutul sedintei de Guvern, deschiderea unui nou punct vamal intre Romania si Ucraina, la Vicovu de Sus, județul Suceava, joi, 10 noiembrie. Atunci, seful Executivului se va intalni cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, cu care va discuta, printre…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, referitor la o posibila schimbare din functie a ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca nu se poate „cadea in ridicol” sa demiti un membru al Guvernului pentru o declaratie cum a fost cea facuta de Dincu cu privire la negocierea…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat, miercuri, inaintea ședinței de Guvern ca Executivul a luat „act cu ingrijorare” de declarațiile facute de Vladimir Putin in aceasta dimineața cu privire la mobilizarea parțiala . Premierul Ciuca a anunțat ca in continuare va analiza situația cu aliații…

- ”Cei din Transnistria, daca sunt gata sa plateasca, daca vor achita in avans precum partea dreapta a Nistrului, atunci da. Dar daca oamenii nu sunt dispusi sa plateasca, partea dreapta nu poate achita pentru ei”, a afirmat Maia Sandu. Presedinta Republicii Moldova a precizat ca dialogul dintre Republica…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit-o, marti la Palatul Victoria pe omologul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, ocazie cu care a fost analizat stadiul implementarii proiectelor concrete destinate sprijinirii Republicii Moldova, in domenii care vizeaza aprovizionarea cu energie si gaz, asigurarea…