Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit marti, 26 iulie 2022, pentru consultari politice, pe vicepremierul si ministrul afacerilor externe si expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi. Discutiile intre cei doi sefi ai diplomatiilor s-au concentrat asupra perspectivelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere, marti, cu ministrul Afacerilor Externe si al Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita in Romania. In cadrul convorbirilor au fost abordate teme ce tin de gestionarea fluxului de refugiati, precum si aspecte legate…

- In cadrul convorbirilor au fost abordate teme ce tin de gestionarea fluxului de refugiati, precum si aspecte legate de cooperarea bilaterala.Premierul Ciuca s a intalnit cu ministrul Afacerilor Externe si al Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita in Romania. In…

- Romania strange relațiile cu lumea araba, primind, la București, o serie de inalți reprezentanți ai statelor din Orientul Mijlociu. Ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, se afla, marti, in Romania. Vizita se efectueaza la invitatia ministrului…

- Ministrul Afacerilor Externe si Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, se va afla marti in Romania, la invitatia sefului diplomatiei romane, Bogdan Aurescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu il va primi miercuri, 26 iulie 2022, pentru consultari politice, pe ministrul afacerilor externe si expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, cu prilejul vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului diplomatiei romane.…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit, miercuri la Palatul Victoria, pe secretarul general al Ligii Statelor Arabe, Ahmed Aboul Gheit, aflat in vizita in Romania. Premierul a subliniat pozitia constanta a tarii noastre in relatia cu statele arabe si abordarea consecventa si echilibrata a procesului de…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria. Potrivit unui…