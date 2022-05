Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni mediator pentru primirea Suediei și Finlandei in NATO, in condițiile in care Romania are relații bune atat cu aceste doua țari nordice, cat și cu Turcia. Dupa cum se știe, Turcia, membru NATO, se opune primirii in Alianța a celor doua țari nordice. Ministrul de Externe al Romaniei,…

- Finlanda si Suedia, au depus astazi, 18 mai, cererile de aderare la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza AFP, citata de Agerpres . Ambasadorii celor doua țari la NATO s-au intalnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a transmite cererile de aderare. „Acesta…

- Președintele Recep Erdogan a avertizat ca Turcia refuza admiterea Suediei și Finlandei in NATO. Liderul de la Ankara a facut aceasta declarație luni, 16 mai 2022. Erdogan a facut aceasta declarație chiar dupa ce s-a anunțat ca Suedia și Finlanda vor trimite o delegație in Turcia, care sa negocieze cu…

- Vladimir Putin a declarat luni ca extinderea NATO catre Finlanda si Suedia nu este o problema pentru Rusia, cu exceptia cazului in care ea va include si desfasurarea de trupe straine pe teritoriul acestor tari. In ciuda lui Putin, Romania saluta decizia Suediei de a aplica pentru calitatea de membru…

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca adererea Finlandei și Suediei la NATO ar putea complica situația de securitate globala. „Pentru mine e ingrijorator ca Finlanda și Suedia și-au anunțat intenția de a adera la NATO. S-ar adauga inca 1.300 km de frontiera directa intre NATO și Rusia și s-ar distruge…

- „Salut declaratia comuna a presedintelui Finlandei Sauli Niinisto si a prim-ministrului Marin Sanna cu privire la aderarea la NATO a Finlandei.Romania este un sustinator ferm al politicii usilor deschise a NATO si este gata sa sustina Finlanda in procesul de aderare la NATO. Impreuna suntem mai puternici!",…

- Germania va susține aderarea Suediei și Finlandei la NATO daca aceste doua țari vor decide sa aplice, le-a transmis, marți, cancelarul Olaf Scholz, prim-ministrelor Magdalena Andersson și Sanna Marin.

- Daca a crezut cineva ca apele dintre Federația Rusa și NATO ar putea sa se limpezeasca, la un moment dat, vine Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și, actualmente, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Kremlinului, și arata amenințator ca exista riscul sa se involbureze și mai tare. Medvedev…