- Premier Premierul Romaniei Nicolae Ciuca a venit in Maramures sa semneze contractul pentru aeroport. Din pacate procedura actelor este in derulare, astfel ca oficialitatile judetene au refacut traseul vizitei trecand pe la anumite obiective de interes judetean. Astfel, in ecuatie a intrat orasul Baia…

- Prezent in Maramureș, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, impreuna cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, și cu delegația oficiala au efectuat joi o vizita la noua ferma de pui din Mireșu Mare, realizata de producatorul de carne și preparate din carne in sistem integrat – Ferma…

- A fost finalizata pista de biciclete intre orasele Baia Sprie si Baia Mare. Potrivit viceprimarului Stefan Sarca, pista are o lungime de peste 3,7 kilometri si este iluminata pentru timp de noapte. „Anuntam cu bucurie finalizarea proiectului privind reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie…

- Ediția cu numarul #3 Cafenelei Liberale organizata de catre TNL Baia Mare a avut ca tema de discuție principala marketingul, prezentata de catre deputatul Florin-Alexandru Alexe. ”Tehnicile de promovare și de comunicare au fost discutate in detaliu astfel ca tinerii liberalii au putut sa ințeleaga…

- Vasile Barbul a devenit administrator public al orasului Baia Sprie. A venit din calitatea de administrator public de la Primaria Seini. Primul City Manager al orasului Baia Sprie a ocupat in trecut mai multe functii importante din cadrul Primariei Baia Mare, printre care cea de viceprimar sau administrator…

- Azi are loc sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Maramures. Consilierii judeteni vor dezbate doua proiecte ce vizeaza Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare si Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, Conform ordinei de zi proiectele arata astfel: Proiect…

- Vesti bune pentru parintii si copiii din Baia Sprie. S-a dat in folosinta noul imobil al Gradinitei cu program prelungit nr. 2 Baia Sprie. Este o mare realizare pentru comunitate si, de ce nu, pentru administratia orasului. „Am inaugurat noul imobil satisfacuti sa vedem copiii bucurandu-se de noile…

- Fostul director al ISU Maramures, dar si al societatii de transport in comun URBIS Baia Mare, Ion Pop (PMP), a devenit consilier judetean. Acesta a depus juramantul in cadrul sedintei ordinare din 30 august. In varsta de 65 de ani, Ion Pop o inlocuieste in postura de consilier judetean pe Simona Cremene.…