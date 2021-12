Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut vineri, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, ca parte a dialogului Guvernului cu factorii locali de decizie. Prim ministrul a facut apel la responsabilitate si la implicarea reprezentantilor autoritatilor…

- Pragul veniturilor pana la care o companie poate fi incadrata in categoria microintreprindere se va reduce anul viitor la 500.000 de euro, de la un milion de euro in prezent, potrivit unui proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor. Reducerea pragului este determinata de faptul ca, prin…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca a cerut sprijinul cultelor religioase pentru campania de vaccinare. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a avut astazi consultari cu reprezentanții cultelor religioase din Romania, prima reuniune intre reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc intr-un…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Scandalurile politice și instabilitatea Guvernului risca sa lase Romania fara cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Faptul ca la ora actuala, Romania are un guvern interimar complica foarte mult aprobarea PNRR-ului țarii noastre. Potrivit informațiilor noastre,…

- Luarea de decizii din birouri, fara a te deplasa in teren și fara consultarea factorilor decidenți, primari și autoritați județene, dauneaza grav dezvoltarii! Prin Planul Național de Redresare și Reziliența, PNL și USR, aceste doua partide rupte de realitate, promit Uniunii Europene ca de la finalul…

- "Anunturile celor doua agentii de rating reprezinta un semnal de incredere in politicile de consolidare fiscala, in atingerea tintelor asumate si in implementarea masurilor de reforma si investitii la care Guvernul Romaniei s-a angajat prin Planul de Redresare si Rezilienta. Totodata, reconfirmarea…