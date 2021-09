Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat mai multe variante care ar putea intra in vigoare din toamna, odata cu inceperea noului an școlar. Ministrul Cimpeanu a prezentat mai multe reguli care vor avea loc din toamna, odata cu inceperea noului an școlar și a explicat ce ipoteze sunt luate in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat mai multe variante care ar putea intra in vigoare din toamna, odata cu inceperea noului an școlar. Ministrul Cimpeanu a prezentat mai multe reguli care vor avea loc din toamna, odata cu inceperea noului an școlar și a explicat ce ipoteze sunt luate in…

- Primarul Clujului, Emil Boc, comenteaza momentul de la conferința PNL Cluj când actualul lider al partidului, Ludovic Orban, a fost lasat singur, pe un rând de scaune, în timp ce contracandidatull sau Florin Cîțu a urcat pe scena cu peste 30 de lideri de filiale. "În…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca premierul Forin Cițu este cel responsabil de bunul mers al guvernului și, prin urmare, are tot dreptul sa schimbe un ministru, intr-o prima reacție fața de remanierea lui Alexandru Nazare, cu ocazia participarii la Sofia la Summitul Inițiativele celei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu este de acord decizia premierului Florin Cițu de a il remania pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Intr-o declarație de presa facuta joi din Teleorman, Orban a precizat ca premierul nu a primit acordul sau și al PNL inainte de a lua decizia. „Ce…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- Intrebat daca in coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat ca nu a discutat pana acum cu premierul in acest sens și a anunțat ferm ca nu miniștrii USR-PLUS urmeaza sa fie remaniați.„Nu, nu a existat niciun fel de discuție pana acum (cu premierul Florin Cițu - n.red.).…

- Prim-ministrul Romaniei ia in calcul o remaniere guvernamentala la inceputul lunii iulie. Pe lista miniștrilor care ar urma sa fie schimbați figureaza cinci nume, trei de la PNL, doua de la USR PLUS. Ar fi vorba despre Adrian Oros (Agricultura), Alexandru Nazare (Finanțe) și inca un liberal iar de la…