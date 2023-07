Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu a avut o intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania.Premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relațiilor romano-ungare, partea romana iși dorește sa mențina o abordare deschisa,…

- Aproximativ o mie de invitati vor participa la lucrarile Universitatii de Vara "Tusvanyos", de la Baile Tusnad, premierul Ungariei, Viktor Orban, urmand sa isi sustina obisnuitul discurs in cursul zilei de sambata, relateaza Agerpres.

- Sursa citata mai spune ca aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei va contribui la atenuarea situatiei dificile cu care se confrunta producatorii si exportatorii ucraineni din cauza agresiunii militare neprovocate si nejustificate a Rusiei. UE elimina treptat, pana la…

- Ungaria ”intelege” suferinta Ucrainei sfasiate de razboi, dar nu exista nicio sansa de victorie militara in razboiul impotriva Rusiei si, de aceea, incetarea focului si discutii de pace sunt necesare in loc de escaladarea razboiului, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban marti, 23 mai, la un…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in acest context „aspiratii” ale Poloniei,…