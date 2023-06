„Buna seara. Ma bucur sa vin din nou in fata dumneavoastra, de data aceasta ca premier al Romaniei, dupa prima sedinta de Guvern. Impreuna cu colegii mei am venit dupa ce am depus juramantul si am dat prima ordonanta de organizare a Guvernului. De asemenea, am dat colegilor mei primele drafturi de ordonante pe care vrem sa le citim in urmatoarea sedinta de Guvern ca sa putem sa aplicam cat mai urgent. E vorba de reducerea preturilor la alimentele de baza, sprijinirea procesarii de alimente, schema de sustinere a industriei materialelor de constructii, plus introducerea energiei verzi in fermele…