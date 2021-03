Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Presedintele american, Joe Biden, a discutat miercuri pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, exprimându-si îngrijorarea în legatura cu situatia din Hong Kong si soarta rezervata minoritatii musulmane uigure, noteaza AFP, preluata de Agerpres.În cursul conversatiei…

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a sporit presiunile asupra Chinei, afirmand intr-o convorbire telefonica cu omologul sau chinez Yang Jiechi ca Statele Unite vor sustine respectarea drepturilor omului in Xinjiang, Tibet si Hong Kong, a anuntat Departamentul de Stat, transmite Reuters.

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- China si-a exprimat furia luni dupa ce presedintele american Donald Trump a promulgat masuri de consolidare a sprijinului Statelor Unite pentru Taiwan si Tibet, incluse intr-un pachet de ajutor si cheltuieli de pandemie in valoare de 2,3 trilioane de dolari, relateaza Reuters. China a urmarit din ce…