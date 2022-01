Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar ca Bulgaria este un stat suveran, iar noi am […] The post Premierul Bulgariei respinge, in Parlament, cererea Rusiei de retragere a forțelor NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .