- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii in aparare de o anvergura fara egal in ultimii 30 de ani, estimand ca situatia internationala este "mai periculoasa" si "mai intens competitiva" decat oricand dupa razboiul rece, informeaza AFP potrivit Agerpres. Aceste cheltuieli reprezinta…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca Regatul Unit se pregatește sa paraseasca piața unica și uniunea vamala europeana fara un acord comercial și a dat vina pentru acest lucru pe Uniunea Europeana, despre care spune ca a refuzat sa ofere condiții favorabile. Tranziția post-Brexit se va incheia la…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Comisia de Aparare din Parlamentul britanic a transmis joi ca a descoperit dovezi clare ca Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor, actioneaza in complicitate cu statul chinez si ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa elimine toate echipamentele Huawei din retelele sale mai devreme…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Premierul britanic, Boris Johnson, le-a recomandat, marti, concetatenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, si a ordonat inchiderea mai devreme a barurilor si restaurantelor, pentru a limita cresterea rapida a celui de-al doilea val al epidemiei de

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat vineri Uniunea Europeana ca il ameninta cu impunerea unei frontiere comerciale in Marea Irlandei si cu o blocada alimentara intre Marea Britanie si Irlanda de Nord daca nu va fi de acord cu termenii sai in ceea ce priveste viitoarea lor relatie, relateaza Reuters.