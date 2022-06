Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE trebuie sa inceapa sa cumpere energie in mod colectiv si sa implementeze plafonarea preturilor la gaze, pentru a preveni o criza majora in urmatoarea iarna, a spus vineri premierul belgian Alexander De Croo.

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook,…

- Plafonarea preturilor la combustibili, la unele alimente de baza si la energie in Ungaria ar putea ramane in vigoare pentru o perioada mai indelungata, daca razboiul din Ucraina nu se va incheia curand, sustinand presiunile inflationiste ridicate, a afirmat vineri premierul Viktor Orban, transmite Reuters.

- Comisiei Europene i s a acordat mandat deplin pentru a examina posibilitatea plafonarii preturilor la importurile de gaze din Rusia, a anuntat marti premierul italian Mario Draghi, transmite Reuters. Comisia a primit mandat pentru a studia fezabilitatea plafonarii preturilor la gaze, le a spus Draghi…

- Statele din UE se indreapta spre un acord asupra unui embargo petrolier impotriva Rusiei, care deocamdata ar urma sa excluda petrolul livrat prin conducte, astfel incat masura sa fie acceptata si de tarile membre care nu au iesire la mare si ar fi afectate mai sever de un embargo complet, afirma oficiali…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi ca fara PSD nu ar fi existat plafonarea preturilor la energie si gaze. „O prioritate majora a noastra a fost sa protejam populatia si companiile de scumpirile provocate de cresterea preturilor la energie si combustibil, preturi care au antrenat scumpiri…

- Italia ar urma sa prezinte luni un pachet de stimulare de pana la sapte miliarde de euro, pentru a frana cresterea preturilor la energie si a ajuta companiile sa faca fata impactului economic al razboiului din Ucraina, au anuntat sindicatele dupa o intalnire cu Guvernul, transmite Reuters. Fii…