Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian si-a manifestat sambata deschis bucuria dupa infrangerea in alegerile legislative a premierului australian Scott Morrison, cel care anul trecut a anulat un contract de zeci de miliarde de euro pentru achizitia unor submarine franceze, guvernul de la Canberra…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian si-a exprimat, sambata, 21 mai, bucuria dupa nereusita in alegerile legislative a premierului australian Scott Morrison, cel care anul trecut a anulat un contract care valora zeci de miliarde de euro pentru cumpararea unor submarine franceze. Guvernul…

- Liderii marilor puteri din grupul G7 vor avea duminica o reuniune virtuala consacrata razboiului din Ucraina la care va participa, de asemenea, si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cancelarului german Olaf Scholz, potrivit AFP, citata de Agerpres. „8…

- Valoarea pietei ar creste cu 72,6% fata de estimarea de aproape 73 de miliarde de dolari realizata de compania de cercetare din Portland pentru 2020 , cand intarzierile cauzate de Covid-19 si realocarea fondurilor pentru a sprijini criza de sanatate ”au afectat grav” sectorul apararii. O crestere a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat, duminica, ca el „nu va folosi” termenii presedintelui american Joe Biden, care l-a calificat pe Vladimir Putin drept „macelar”, estimand ca „nu trebuie sa existe escaladare nici in cuvinte, nici in actiuni” in razboiul din Ucraina, informeaza AFP. Emmanuel…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- Italia, Franța, Cipru și-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicatii internationale SWIFT, anunța autoritațile de la Kiev, care au purtat discuții cu țarile europene. Acordul Ciprului era considerat important, deoarece Ciprul este o destinație majora a investițiilor…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…