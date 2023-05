Premierul a oferit cadouri de final de mandat, dar nu a mai demisionat

Ședința de guvern de vineri, 26 mai 2023, trebuia sa fie ultima cu Nicolae Ciuca in funcția de prim-ministru, potrivit protocolului de coaliție. Demisia premierului nu a mai venit, fiind amanata pana la rezolvarea situației din educație, astfel ca toate pregatirile care erau deja puse in mișcare pentru acest moment au ramas in aer. Jurnalistul TVR Vlad Ungar relateaza pe pagina personala de Facebook momentele inedite de la Palatul Victoria, cu demisii retrase și cadouri de ramas bun cu anticipație, conform stiripesurse.ro . „Premierul a luat decizia finala de a nu demisiona in aceasta dimineața,…