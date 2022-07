Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de oameni au fost prezenti vineri, in prima zi a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), la cel mai mare spectacol cu drone din Romania, un show prezentat in premiera nationala, in care vedete nu au fost doar aparatele de zbor care au „dansat” pe cer, la peste 100…

- Aflat la a 29-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care are loc in perioada 24 iunie – 3 iulie 2022, aduna intr-un singur loc toate artele spectacolului: teatru, muzica, dans, film, lansari de carte, expoziții. Vor urca pe scena actori celebri precum Oana Pellea, Marian Ralea, Șerban…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) sarbatorește 1 Iunie, ziua Naționalului sibian și Ziua Copilului, oferind publicului un cadou deosebit – spectacolul „you • topia”, regia Edith Buttingsrud și Florian von Hoermann. Acest spectacol poate fi vizionat gratuit pe Scena Digitala, platforma online…

- Primul spectacol la care s-au vandut toate biletele la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022 este „Faust”, impresionanta producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

- Duminica, 15 mai 2022, incepand cu ora 19.00, va invitam la ultimul eveniment din programul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XLII-a: spectacolul de teatru „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian. Acesta va fi gazduit de sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian…

- Producțiile „Faust” și „Povestea prințesei deocheate”, in regia lui Silviu Purcarete, spectacole fenomen, apreciate la nivel național și internațional, vor avea primele reprezentații din acest an in lunile mai și iunie la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu. „Faust”, de J. W. Goethe, in regia lui Silviu…

- Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), ofera abonaților, in luna mai, o creație de excepție a regizorului Silviu Purcarete, realizata la Tokyo Metropolitan Theatre. Spectacolul internațional nou pe Scena Digitala este „Visul unei nopți de vara”,…