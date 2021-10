Premieră: Un jurnalist primește o distincție importantă, dar trebuie să rămână anonim! Premiul Bayeux pentru corespondentii de razboi a fost acordat in premiera unui jurnalist care trebuie sa ramana anonim pentru securitatea sa, in urma unui reportaj pe care l-a facut in Myanmar, tara sa. „Am fost toti de acord sa atribuim acest premiu in categoria foto pentru reportajul publicat de New York Times”, a declarat presedintele juriului celei de-a 28-a editii a premiilor Bayeux, reporterul franco-iranian Manoocher Deghati, potrivit AFP. Juriul a dorit sa evidentieze ”conditiile in care lucreaza (in Myanmar) tineri fotoreporteri, profesionisti sau amatori, si importanta subiectului”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Bayeux pentru corespondentii de razboi a fost acordat in premiera unui jurnalist care trebuie sa ramana anonim. Motivul este securitatea sa. Caștigatorul a realizat un reportaj pe care l-a facut in Myanmar, tara sa, relateaza AFP. Am fost toti de acord sa atribuim acest premiu in categoria foto…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si accelereze eforturile pentru crearea propriilor capacitati militare si sa se bazeze mai putin pe America, sustine liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a relatat duminica politico.eu. Intr-un interviu acordat grupului media…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri ca patru avioane de transport militare ruse au evacuat din Afganistan un grup de peste 500 de resortisanti proveniți din Rusia, Belarus, Kirgizstan, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina. Grupul de avioane amintit a decolat miercuri din Kabul. Fiecare avion…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a subliniat sâmbata, în timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejón de Ardoz (Madrid), ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte operationale, potrivit El Pais și news.ro.…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut joi tarilor europene sa isi asume responsabilitatea pentru migrantii care vin din Afganistan, adaugind ca Turcia nu intentioneaza sa devina „unitatea de stocare a migranților a Europei”, in contextul crizei provocate de talibani in Afganistan, scrie Reuters.…

- Criza din Afganistan va fi, in curand, una a intregii Europe! Inevitabilul nou val de refugiați nu poate lua calea decat „Batranului continent”, caci bunastarea cautata nu se intrevede și spre alte zari. De cateva zile, in Kabul se discuta dupa despre „caderea” orașului in mainile talibanilor, reintorși…