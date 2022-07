Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius Elder-Voicu si chitaristul Dragos Ilie au incheiat editia a XV-a Turneului International Stradivarius – "Paganini Magic" printr-un concert organizat sambata pe platoul din fata Cabanei Caraiman din Muntii Bucegi, la o inaltime de peste 2.000 m. Cele mai valoroase…

- Vineri, 8 iulie 2022, Turneul Internațional Stradivarius dedicat marelui muzician Niccolo Paganini, considerat, pe langa „cel mai virtuos violonist” și un virtuos la chitara, a poposit in Biserica Evanghelica din Sebeș. Publicul, care parca nicicand nu a fost mai numeros la un eveniment dedicat muzicii…

- Turneul International Stradivarius 2022 - „PAGANINI MAGIC" ajunge pe 3 iulie, la Palatul Culturii din Iasi. Alexandru Tomescu va bucura publicul iesean cu un spectacol la vioara Stradivarius Elder-Voicu, alaturi de Dragos Ilie la chitara clasica. In acest an, repertoriul incluze opere semnate de Niccolo…

- Elevii din Gorj cu medii mari la Bacalaureat sunt invitați la Turneul Internațional Stradivarius, susținut de violonistul Alexandru Tomescu. Astfel, pe 10 iulie, publicului iubitor de muzica clasica, va putea participa la concertul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, pe vioara Stradivarius Elder-Voicu,…

- Armata ucraineana a pierdut intre 30 și 50 la suta din echipamentul militar, de la inceputul conflictului cu Rusia, a recunoscut Volodimir Karpenko, comandantul logistic al Comandamentului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Karpenko a facut declarația corespunzatoare intr-un interviu…

- In perioada 26 iunie-16 iulie, Alexandru Tomescu si Dragos Ilie vor sustine cel de-al XV-lea Turneu Stradivarius, sub genericul "PAGANINI MAGIC". In Iasi, artistii vor concerta pe data de 3 iulie, in Sala Voievozilor din cadrul Palatului Culturii. Violonistul si chitaristul vor celebra vioara Stradivarius…

- Serbia a prezentat in premiera sistemul modern de aparare aeriana FK-3, recent achizitionat din China, relateaza dpa. „Am reusit recent sa investim mai multi bani si rezultatul este ca ne-am echipat armata cu resurse moderne„, a declarat presedintele Aleksandar Vucic sambata, pe marginea show-ului aviatic…