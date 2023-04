Stiri pe aceeasi tema

- Doua transplanturi de cord, in doua zile. Saptamana luminata a adus viața la Targu Mureș. Din nou. O spune Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures. „Un pacient clujean, in varsta de…

- Citricele si anumite ceaiuri nu ar trebui consumate in timpul tratamentului cu antibiotice. Unele antibiotice ar trebui luate pe stomacul gol, altele in timpul meselor. Administrarea corecta a acestora conduce la eficacitate maxima. Un farmacist ofera sfaturi pretioase in legatura cu administrarea antibioticelor…

- O noua companie aeriana romaneasca, AirConnect, incepe zborurile la data de 27 martie 2023. Cursele vor fi atat interne, din București, catre orașe precum Baia Mare, Sibiu, Suceava și Targu Mureș, dar și externe, din București și Cluj, catre Budapesta. Din luna iunie, vor fi operate și alte rute, estivale,…

- Spectacolul "Cuvantul progres rostit de mama suna teribil de fals" de Matei Visniec, in regia lui Botond Nagy, va fi prezentat in premiera, sambata, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, premiera spectacolului va avea loc in…

- Vizita cu iz ceaușist, pe alocuri, atat de frumos a fost. Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au vizitat, joi, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, care a obtinut…

- Vineri, 3 februarie 2023, s-a acordat titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului arh. Gheorghe HERES. Decanul de varsta al arhitectilor ieseni, Gheorghe Heres este o prezenta constanta in viata orasului, cu o bogata activitate desfasurata in peste 60 de ani de cariera, lucrand asiduu…

- La Muzeul National al Literaturii Romane din Bucuresti se deschide astazi expozitia „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Romane”. Sunt documente despre care, pana in urma cu zece luni, nici nu se stia ca exista. Ele au fost…