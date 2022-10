Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 13 luni a primit intr-o clinica din Madrid prima grefa de intestin care a fost prelevata vreodata la nivel mondial de la o persoana aflata la sfarsitul vietii sale cardiace, au anuntat autoritatile medicale din Spania, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- O fetita de 13 luni a primit intr-o clinica din Madrid prima grefa de intestin care a fost prelevata vreodata la nivel mondial de la o persoana aflata la sfarsitul vietii sale cardiace, au anuntat autoritatile medicale din Spania.

- Un proiect de lege pentru taxarea emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de animalele de crescatorie, care vizeaza sprijinirea luptei impotriva schimbarilor climatice, a fost prezentat, marți, in Noua Zeelanda, transmite AFP. Jacinda Ardern, premierul țarii, recunoaște ca proiectul reprezinta…

- Cele doua camere ale parlamentului ceh au aprobat aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, transmite sambata DPA. Intr-o sedinta care s-a prelungit pana dupa miezul noptii de vineri spre sambata, Camera Deputatilor cehi a votat aproape cu unanimitate intrarea celor doua tari nordice in Alianta Nord-Atlantica.…

- Programul european privind modificarea climei Copernicus a inregistrat in Franța emisiile de carbon cele mai ridicate in urma incendiilor forestiere, de la inceputul masuratorilor in 2003, transmite AFP și 20 Minutes. Programul european Copernicus a anunțat, vineri, ca a inregistrat in aceasta vara…

- O creștere a numarului deceselor legate de variola maimuței prevede Biroul regional al OMS pentru Europa, dupa raportarea primelor trei decese provocate de aceasta boala in țari din afara Africii. Complicațiile severe ale acestei boli sunt totuși rare, subliniaza OMS. Doua persoane diagnosticate cu…

- Un studiu de data recenta face o uimitoare descoperire: Sars-Cov-2 reușește sa ajunga din nas in creier prin intermediul unor tuburi minuscule, numite nanotuburi, transmite 20 Minutes. Prezența Covid-19 a fost observata inclusiv in creierul unor pacienți. Potrivit New Scientist, receptorul ACE2, pe…

- Din 10 iulie, in Spania, canicula a ucis aproape 360 de persoane, potrivit Institutului de Sanatate Carlos III. Aproape 46% din teritoriul Spaniei este sub temperaturi de peste 40 de grade Celsius, obligandu-i pe spanioli sa renunțe la multe din obiceiurile zilnice. Cu 45 de grade Celsius in Estremadura…