Premieră mondială: oamenii de știință au descoperit un antibiotic puternic folosind inteligența artificială In premiera mondiala, oamenii de știința au descoperit un nou tip de antibiotic folosind inteligența artificiala (AI), conform BBC. Descoperirea a fost declarata de experți ca un avans major in lupta impotriva problemei tot mai mari a rezistenței la medicamente. Un algoritm puternic a fost utilizat pentru a analiza peste o suta de milioane de […] Citește Premiera mondiala: oamenii de știința au descoperit un antibiotic puternic folosind inteligența artificiala in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

