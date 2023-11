Premieră medicală incredibilă: Medicii din SUA realizează primul transplant total de ochi din lume O echipa de chirurgi de la spitalul NYU Langone din New York a anuntat joi ca a efectuat cu succes primul transplant total de ochi din lume la o persoana in viata. Un accident la locul de munca l-a facut pe un barbat din Arkansas sa-si piarda ochiul stang si o parte din fata. El a primit un transplant total de ochi si unul partial de fata, la sfarsitul lunii mai, conform news.ro. O echipa formata din peste 140 de chirurgi, asistente medicale si alti profesionisti din domeniul sanatatii de la spitalul NYU Langone a finalizat procedura de transplant, care a durat aproximativ 21 de ore,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Implantarea primului stimulator cardiac permanent este o premiera la SCJU Suceava și devine al doilea centru din Moldova, dupa cel de la Iasi unde se poate efectua aceasta procedura medicala moderna. Laboratorul pentru implantarea stimulatoarelor cardiace a fost inaugurat, miercuri, iar o echipa medicala…

- Echipa de chirurgi cardiovasculari coordonata de prof. dr. Horațiu Suciu a realizat a patra implantare de inima artificiala de anul acesta și prima din Romania, la un copil. Echipa de chirurgi cardiovasculari din Targu Mureș coordonata de prof. dr. Horațiu Suciu a reușit, in premiera in Romania, sa…

- Echipa de chirurgi cardiovasculari coordonata de prof. dr. Horațiu Suciu a realizat a patra implantare de inima artificiala de anul acesta și prima din Romania, la un copil. Echipa de chirurgi cardiovasculari din Targu Mureș coordonata de prof. dr. Horațiu Suciu a reușit, in premiera in Romania, sa…

- Medicii de la Institutul de Boli Cardiovsculare și Transplant din Targu Mureș au realizat prima implantare a unei inimi artificiale la un copil. Este vorba despre o fata de 17 ani. Anul acesta, au mai fost 3 intervenții similare, dar cei care au primit o inima artificiala au fost adulți. Fata de 17…

- Medicul Horatiu Suciu a realizat primul transplant de inima artificiala unei fete de 17 ani, care nu ar fi supravietuit fara transplant, iar donatorii pentru aceasta categorie de varsta sunt rari. Medicul susține ca a mai facut inca 4 astfel de intervenții in acest an, insa aceasta este prima realizata…

- Premiera in Romania! Prima implantare a unei inimi artificiale la un copil / VideoSeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu, anunta, miercuri seara, prima implantare a unei inimi…

- Medicii din Regatul Unit au realizat cu succes primul transplant de uter prelevat de la o donatoare in viata. Pacienta a primit organul reproductiv chiar de la sora ei, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

- Un rinichi de porc modificat genetic continua sa functioneze la peste o luna de la momentul la care a fost transplantat in corpul unui om aflat in moarte cerebrala, un record si o etapa esentiala in incercarea de a gasi o solutie pentru deficitul cronic din domeniul donarii de organe, a anuntat miercuri…