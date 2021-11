Premieră: Maia Morgenstern, în spectacolul „Baltagul”, la Iaşi Spectacolul „Baltagul", cu Maia Morgenstern, va avea inca o reprezentatie, dupa ce cele doua programate la Ateneul din Iasi sunt deja „sold out". Astfel, spectacolul este programat in prezent si pentru data de 5 decembrie la Sala mare a Teatrului National. Potrivit reprezentantilor Ateneului, dramatizarea romanului „Baltagul" de Mihail Sadoveanu va fi pusa in scena, in premiera, pe 6 decembrie, de la ora 19, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan". „Cererea mare a publicului a facut ca atat premiera, cat si avanpremiera, programata pe 5 decembrie, sa fie vandute in mai putin de 10 minute fiecare.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua reprezentații sold out, la Ateneu, piesa de teatru „Baltagul”, cu Maia Morgenstern, este programata la Sala mare a Teatrului Național Iași, pe data de 5 decembrie. Dramatizarea romanului „Baltagul” de Mihail Sadoveanu va fi pusa in scena de regizorul Toma Hogea. Avand-o pe celebra actrița…

- Bucureștiul nu a primit niciun leu din suma solicitata ca sprijin pentru achitarea costurilor generate de termoficare, in vreme ce alte 31 de localitați vor beneficia de aproape 300 de milioane. In vreme ce fostul edil, Gabriela firea, il acuza pe Nicușor Dan de „habarnism”, primul ministru Cițu susține…

- In perioada 1-4 noiembrie, [ship of fools] ajunge la Iași. Lansam, in premiera, o instalație creata de Andrei Cozlac in colaborare cu Silviu Apostol, proiectam filmul de dans creat colectiv și povestim despre...

- Premierul interimar, Florin Citu, a anuntat, luni, in cadrul videoconferintei cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor, ca Guvernul va subventiona o parte din gigacalorie, dar in baza unor principii de alocare clar stabilite, informeaza Agerpres."Am vazut discutiile pe care le-ati avut cu Ministerul…

- Patru din cele sase camioane cu peste 250 de tone de soia modificata genetic - furnizata de producatori din Botoșani și Iași - interzisa a fi cultivata in UE, ar fi parasit fraudulos baza de receptie.

- Un moldovean in varsta de 45 de ani a fost reținut de politistii de frontiera din Punctul de Trecere Albita-I.T.P.F. Iași, dupa ce s-a depistat ca acesta este cautat de autoritatile din Austria, fiind cercetat pentru savarsirea infracțiunii de talharie pe teritoriul țarii respective.

- Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a ajuns la concluzia ca alb-albaștrii sunt printre cei mai faultați din Liga 1. El a luat foc dupa ce Alex Mateiu a ramas fara doi dinți in timpul meciului cu Gaz Metan Mediaș, caștigat cu 1-0, și cere socoteala pentru ce s-a intamplat. „Mateiu…

- Cea de-a III-a ediție a festivalului „Seri de teatru și muzica la Pontul Euxin” continua, vineri, 20 august, de la ora 21.00, in Parcul Tabacarie din Constanța, zona Amfiteatru cu un nou spectacol: „Ivan”, produs de Teatrul din Stejar din Iași. „Ivan”, de Javier de Dios, in traducerea Luminiței Voina…