Pe 4 și 5 martie, la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava va avea loc premiera spectacolului Sclavi. Acesta este regizat de Cosmin Panaite, un cunoscut și prețuit profesionist in branșa, care are alaturi alți tineri talentați și apreciați de critica de specialitate: Reka Olah – scenograf, Andreea Belu – coregraf, Oana Porav-Hodade – compoziție muzicala și Benedek Levente – grafician. Textul spectacolului este semnat de dramaturga Maria Manolescu. Deci, pe 4 și 5 martie, teatrul din Suceava ii așteapta pe iubitorii de dramaturgie și cultura, la premiera. Nina Marcu The post Premiera la…