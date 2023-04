Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul ,,George Ciprian” pregatește premiera spectacolului ,,Capra cu trei iezi”, avandu-i actori pe cei care au incantat publicul cu ,,Lampa lui Aladdin”, reprezentație care s-a bucurat de un succes istoric pe scena de la Buzau. Premiera piesei, adaptate de Constantin Brehnescu dupa Ion Creanga, va…

- Premiera spectacolului „Linia solara” de Ivan Viripaev, traducerea Raluca Radulescu, in regia lui Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan, avandu-i in distributie pe Ilinca Manolache si Ionut Visan, va avea loc pe 7 si 8 aprilie, de la ora 19.30, la Teatrul ACT.Piesa „Linia solara” exploreaza numeroasele…

- O noua premiera marca Teatrul Arlechino va avea loc duminica, in ultimul weekend din martie. Copiii, alaturi de parinți și bunici, sunt așteptați duminica, 26 martie, la premiera spectacolului „Neghinița”. Spectacolul de teatru pentru copii va avea loc in doua reprezentații: de la ora 10:30 și de la…

- Coregrafa Sandra Mavhima, cunoscuta publicului din Sibiu, pentru spectacolele de dans contemporan create la Teatrul de Balet Sibiu „Amurg” (2019) și „Amurg 304 zile de lamaie” (2021), a inceput repetițiile cu dansatorii baletului sibian pentru o noua prem

- ”Concept teatral inedit, in premiera absoluta nu doar in Romania, ci chiar la nivel mondial: doua spectacole jucate simultan in doua sali diferite, dar care interacționeaza și formeaza un tot intreg”.

- Sambata 28 ianuarie 2023, se implinesc 20 de ani de cand a luat nastere Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare", la initiativa maestrului Lica Gherghilescu.Sub bagheta maestrului, timp de 17 ani, mai apoi a domnului Romica Stan si in prezent a domnului Aurel Palade, teatrul si a implinit menirea…