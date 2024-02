Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia luna a anului, reprezentantii teatrului de pe litoral au conturat un program format din sapte spectacole Teatrul de Stat Constanta a anuntat pe pagina de Facebook ce spectacole a programat pentru luna martie. Pentru a treia luna a anului, reprezentantii teatrului de pe litoral au conturat…

- In aceasta perioada, la Teatrul de Stat Constanta se desfasoara repetitiile pentru urmatoarea premiera, "A douasprezecea noapte" de William Shakespeare, regia Andrei Serban, si au fost puse in vanzare si epuizate biletele pentru cele trei avanpremiere si pentru cele doua premiere programate la sfarsitul…

- Sambata, 10 februarie a.c., Teatrul de Stat Constanta invita publicul la piesa "Trilogia belgradeana" de Biljana Srbljanovi . Spectacolul va incepe la orele 19.00. "Trilogia belgradeana" exploreaza viata emigrantilor din fosta Iugoslavia, care ajung, din cauza razboiului fratricid, in toate partile…

- Duminica 28 ianuarie, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului de Nord, se va juca pentru prima oara in fața publicului satmarean spectacolul FALSTAFF, adaptare dupa William Shakespeare. FALSTAFF, denumit dupa un celebru personaj shakespearian, reunește elemente din mai multe texte ale dramaturgului englez:…

- Teatrul Bulandra prezinta sambata, 20 ianuarie, de la ora 19:00, la Sala Toma Caragiu, premiera spectacolului Oedip de Robert Icke, dupa Sofocle, traducere Irina Velcescu, in regia lui Andrei Șerban, regizor asociat Dana Dima și scenografia Carmencita Brojboiu. Un spectacol despre esența umanitații,…

- Teatrul de Stat Constanta a anuntat programul spectacolelor din luna februarie. In a doua luna din an, Teatrul de Stat are in agenda cinci reprezentatii Teatrul de Stat Constanta a anuntat programul spectacolelor din luna februarie. In a doua luna din an, Teatrul de Stat are in agenda cinci reprezentatii.…

- Vineri, 22 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio str. Ion Lahovari nr.2A , publicul constantean este invitat la spectacolul "Trilogia Belgradeana" de Biljana Srbljanovi , in regia lui Erwin Simsensohn. Prezentat initial ca spectacol de licenta al promotiei 2023 de la Facultatea de Arte din cadrul…

- Teatrul de Ppui Brila adaug o nou premier în repertoriul su dedicat copiilor din Brila pentru finalul acestui an. Prin urmare suntem încântai s v invitm la premiera spectacolului Vrjitorul din Oz duminic 10 decembrie 2023 la ora 1100. Regia i scenariul poart semntura talentatei George...