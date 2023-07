Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana vinde bilete și online. Pentru prima data, jucatorii pot achiziționa și online bilete la jocurile tradiționale Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, prin accesarea secțiunii dedicate a site-ului oficial al Loteriei Romane, respectiv www.loto.ro , anunța instituția,…

