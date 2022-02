Premieră în voleiul românesc după 8 ani! Pentru prima data din 2014, Federația Romana de Volei a reușit sa primeasca organizarea unei Balcaniade. Voleiul romanesc face pași spre normalitate și spre revenirea in prim-plan. Dupa ce in 2021 am organizat o grupa a Campionatului European feminin de senioare, in acest an Romania va fi, de asemenea, gazda unei intreceri importante: Campionatul Balcanic feminin pentru echipe sub 19 ani. Aceasta e prima competiție de acest gen organizata de țara noastra in ultimii 8 ani. In 2014, naționala masculina de juniori a cucerit aurul. ”Am reușit la ședința Adunarii Generale Balcanice sa aduc in Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

