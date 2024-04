Stiri pe aceeasi tema

- Om de afaceri și fiica sa, condamnați la inchisoare pentru o frauda de 6 milioane de lei din fonduri europene. Hotararea definitiva, pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia Om de afaceri și fiica sa, condamnați la inchisoare pentru o frauda de 6 milioane de lei din fonduri europene. Hotararea definitiva,…

- Maria Zaharova intra tare peste SUA care au spus ca nu vad semne ca Ucraina ar fi implicata: De unde trag concluzie cu privire la nevinovatia cuiva?Ministerul rus de Externe solicita ca Statele Unite sa impartaseasca orice informatie pe care o au despre atacul armat comis vineri seara in apropierea…

- Caz revoltator intr-o școala din București, acolo unde un copil in varsta de 8 ani ar fi fost abuzat de colegi, de doua ori. Parinții minorului spun ca baiatul, care acum are 10 ani, a fost violat de doua ori in toaleta unitații de invațamant.

- Justitia rusa a condamnat la inchisoare, in weekend, cel putin 150 de persoane arestate in timpul omagiilor aduse opozantului Aleksei Navalnii, pentru incalcarea legislatiei stricte care reglementeaza manifestatiile, potrivit datelor publice. In Sankt Petersburg, instantele au condamnat sambata si duminica…

- Parinții din Prahova care și-au oprit copilul de 3 ani și apoi l-au lasat sa zaca pe podea pana a murit, au fost condamnați. Tatal a primit 22 de ani de inchisoare, mama - 20 de ani de inchisoare, iar bunica a fost condamnata la 8 luni de inchisoare.Avocatul Adrian Cuculis spune, joi, ca parinții…

- Parinții care și-au omorat propria fetița de doi ani și zece luni printr-o oparire intenționata au primit pedepse grele. Horia Mihai a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, in timp ce soția sa, Maria Diana Mihai, a primit o pedeapsa de 20 de ani de d

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan și soția sa Bushra Khan au fost condamnați la cate 14 ani de inchisoare intr-un caz legat de vanzarea ilegala de cadouri de stat, a anunțat miercuri partidul sau, citat de Reuters.