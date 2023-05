Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Vlad Predescu, Chirurg de Excelența in Chirurgie Ortopedica in Ponderas Academic Hospital, a realizat, in premiera in Romania, primele intervenții chirurgicale pentru protezarea genunchiului, folosind o proteza 3D, personalizata anatomiei individuale a pacientului. Spre deosebire de protezele standard,…

- Județul Bihor va beneficia de investiții de peste 90 milioane de eur, pentru dezvoltarea comunitaților, iar una dintre acestea va fi pentru parc fotovoltaic cu peste 15.000 de panouri, o premiera in Romania, spune Marcel Boșoș, ministrul Proiectelor și In

- Județul Bihor va beneficia de investiții de peste 90 milioane de euro, pentru dezvoltarea comunitaților, iar una dintre investiții este intr-un parc fotovoltaic cu peste 15.000 de panouri, o premiera in Romania, potrivit Ministerului Proiectelor și Invest

- Un barbat in varsta de 66 de ani din Bihor, cu o tumora cerebrala, a fost salvat printr-o intervenție medicala realizata in premiera in Bihor. Pacientul a fost conștient in timpul procedurii și, pentru succesul operației, a fost stimulat sa vorbeasca și sa numere. „Pacientul prezenta o tumora cerebrala…

- Madalinei i-a fost vanduta identitatea de catre parinții ei pe o suma de bani unor straini și nu are nici pana acum acte. Intr-un reportaj se poate observa cum erau vanduți copiii in anul '90 pe sume de bani de catre parinți. Iata noi informații din cazul Madalinei!

- Va mai amintiți vorba aia a lui Creanga? «Știu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur parca prind curaj!». Așa și noi de-o saptamana incoace, de cand am citit, in exclusivitate, intr-o fițuica locala cu pretenții de regional pe 3 județe, un articol despre Valery Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse in…

- Mihai Silvașan (38 de ani), antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca, și Cristian Achim (52 de ani), tehnicianul lui CSM Oradea, s-au plans de condițiile pe care le-au gasit in Sala Sporturilor din Constanța, in timpul Final Eight-ului Cupei Romaniei la baschet masculin. U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea, cele…

- Daniela Gyorfi, in varsta de 54 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de George Tal și au impreuna o fetița, pe Maria. Artista a povestit de ce luna februarie are o insemnatate mare in viața ei.„Luna februarie este pentru mine o binecuvantare. De exemplu, George este nascut pe 11 februarie,…