Premieră în retail: Profi și Auchan merg împreună la negocierile cu furnizorii mari Lanțurile de retail modern Profi și Auchan, doua dintre cele mai mari rețele prezente pe piața din Romania, au anunțat un parteneriat pentru negocieri cu furnizorii mari, in scopul creșterii puterii de negociere, in avantajul consumatorilor finali. Ințelegerea este valabila pentru trei luni, inceoand cu data de 1 februarie. “Pentru a putea obține condiții mai avantajoase pentru clienții noștri, consideram oportun sa folosim volumele noastre cumulate in negocierile cu furnizorii cu cifre de afaceri foarte mari. Este o evoluție normala ca doi retaileri sa iși puna la un loc volumele de achiziții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Am inceput deja verificarile amanuntite asupra modului in care este calculata cifra de afaceri, nu numai a companiei OMV Petrom, ci a tuturor companiilor care pot sa intre sub incidenta Ordonantei de Urgenta 186. Cand vom fi finaliza aceste verificari, vom sti cu exactitate care dintre companiile din…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a parafat un parteneriat cu Chimcomplex, principalul producator și furnizor de substanțe chimice din regiune. Ințelegerea dintre SCM Ramnicu Valcea și Chimcomplex este valabila pana la finalul stagiunii in curs. Cele doua parți și-au manifestat intenția…

- Scopul declarat al firmei Petro Active Investments este de a obliga Guvernul, in justiție, sa puna in aplicare decizia definitiva a ICCJ din 2019 prin care trebuie sa respecte contractul de privatizare a Petrom din 2003 și sa le vanda salariaților din perioada 1997 – 2004 acțiuni la prețul la care a…

- Gigantul suedez H&M a anunțat, joi, ca și-a inchis ultimele magazine in Rusia și Belarus, dupa invazia Ucrainei, transmite AFP. Grupul H&M și-a lichidat activitațile din Rusia și Belarus in acest trimestru, stocul ramas a fost vandut și ultimele magazine au fost inchise la 30 noiembrie, a precizat grupul…

- Industria de software din Romania continua creșterea și anul acesta, majorarea cifrei de afaceri a companiilor de profil fiind estimata la 250% pentru ultimii zece ani, conform unei analize KeysFin. Problema Romaniei este insa nivelul de digitalizare, unde ramanem pe ultimele locuri in Europa, in clasamentul…

- Multinaționalele care fac afaceri in Romania in domeniul comerțului cu amanuntul se afla pe primul loc in clasamentul cifrei de afaceri, care, anul trecut, a ajuns cat jumatate din bugetul Romaniei. Pe de alta parte, tot anul trecut, 30% din intreprinderile din țara noastra au inregistrat pierderi,…

- Romgaz a raportat in primele noua luni din 2022 un profit net de 2,2 miliarde lei, in crestere cu 93% fata de perioada similara din 2021, in timp ce cifra de afaceri s-a majorat de trei ori, de la 3,4 miliarde lei la 10,8 miliarde lei, potrivit raportului financiar publicat marti. Fii la curent…

- 1,03 miliarde de euro. Aceasta a fost cifra de afaceri realizata de managerii si antreprenorii prezenti joi la Gala Mediului de Afaceri - un eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Iasi, care a premiat companiile de top din Judetul Iasi. Cei aproape 150 de antreprenori prezenti la eveniment…