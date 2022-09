In cadrul clinicii Nova Vita, echipa medicala condusa de Dr. Torok Barna, medic primar ortoped traumatolog a realizat in cursul saptamanii trecute doua artroplastii totale de genunchi cu endoproteza necimentata ATTUNE®, in premiera in sistemul medical din Tirgu Mureș. Attune ® Knee System Cementless este o proteza de ultima generație, o inovație chirurgicala, dezvoltata special pentru nevoile... Source