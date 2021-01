Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea noului film din seria James Bond, "No Time To Die", a fost din nou amanata, cea de-a 25-a pelicula avandu-l in rolul principal pe celebrul agent secret fiind programata sa aiba premiera mondiala pe 8 octombrie, potrivit unui anunt publicat pe site-ul 007, relateaza vineri dpa. Filmul in care…

- Premiera „No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, a fost din nou amanata din cauza pandemiei, informeaza Variety. Filmul urmeaza sa fie lansat in cinematografe pe 8 octombrie, dupa ce fusese stabilit sa aiba premiera pe 2 aprilie. Era de asteptat ca lansarea productiei cu buget... The…

- Ben Affleck ar putea colabora din nou cu George Clooney in noul proiect regizoral al acestuia, ecranizarea "The Tender Bar: A Memoir", dupa cartea lui J.R. Moehringer, conform revistei Variety. Filmul va fi produs de studiourile Amazon. Ben Affleck si George Clooney au mai colaborat…

- Urmatorul proiect al cineastului american Spike Lee, cunoscut pentru „Do The Right Thing”, „Malcolm X” si „BlacKkKlansman”, va fi un musical despre originea Viagra, medicamentul Pfizer pentru disfuntia erectila, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Jean de la Craiova și Denisa de la Bambi, politicieni…

- Cel de-al 17-lea sezon al serialului „Anatomia lui Grey/ Grey’s Anatomy” a debutat joi seara, iar episodul de doua ore dedicat lucratorilor sanitari din prima linie a beneficiat de o aparitie supriza pentru fanii productiei, potrivit Variety.

- Cel de-al 17-lea sezon al serialului „Grey’s Anatomy” a debutat joi seara, iar episodul de doua ore dedicat lucratorilor sanitari din prima linie a beneficiat de o aparitie supriza pentru fanii productiei, potrivit Variety. Actorul Patrick Dempsey a revenit in rolul Dr. Derek „McDreamy” Shepherd, intr-o…

- Lesotho propune anul acesta in premiera un film pentru nominalizare la categoria „lungmetraj international” a premiilor Oscar, iar alegerea este „This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”, regizat de Lemohang Jeremiah Mosese, informeaza Variety, potrivit news.ro.Filmul, a carui actiune este…

- Apple, Netflix si alte platforme de streaming se gandesc la posibilitatea de a achizitiona "No Time to Die", viitorul film James Bond care urma sa fie lansat in aprilie, scrie Variety, potrivit news.ro.Lansarea filmului a fost amanata de mai multe ori. Productia va putea fi vazuta in 2021.…