- Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate. Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.…

- Criptomoneda Bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla. In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere cu 4,4% comparativ…

- Criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.

- Bitcoin este și mai aproape de pragul de 50.000 de dolari. Criptomoneda a atins marți un nou nivel record, de peste 49.913 de dolari pe unitate, scriu cei de la Bloomberg. De la inceputul anului, avansul a ajuns la aproape 70%. Potrivit Reuters, atat Bitcoin, cat si alte monede virtuale, sunt tot mai…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins in timpul tranzactiilor un record de 48.481 dolari pe unitate, potrivit datelor site-ului de specialitate CoinDesk. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionata in urcare cu peste 7%, la aproximativ 47.913 dolari pe unitate. BNY Mellon, cea mai veche banca…

- Bitcoin a crescut marți pe platforma WorldCoinIndex la un nou maxim istoric de 48.174 dolari, echivalentul a aproape 190.000 lei, dupa ce a urcat la inceputul saptamanii, in cursul serii, la peste 44.000 dolari. Comparativ cu sfarșitul anului trecut cotațiile au inregistrat un salt de aproape 40%. Noul…

- Bitcoin este fara indoiala criptomoneda la care toata planeta este atenta in aceasta perioada. Daca in weekend Bitcoin trecuse de pragul de 30.000 de dolari pentru prima data, acum pare ca moneda are un nou varf. In aceasta dupa-amiaza tranzacționarea Bitcoin s-a facut cu peste 38.000 de mii de dolari,…

- Miercuri, la ora 13.50 GMT (15.50, ora Romaniei), un bitcoin valora 20.145,02 de dolari, apreciindu-se cu 3,8% in timpul sedintei, iar la putin timp dupa aceea a atins un nivel istoric de 20.398,50 de dolari, potrivit unor date compilate de agentia Bloomberg.