Premiera Adela se vede gratuit pe AntenaPlay

- Utilizatorii cu smartphone-uri vechi de cațiva ani nu vor putea trimite mesaje prietenilor și familiei pe WhatsApp, fara a actualiza aplicația, transmite Daily Star. Daca aveți nevoie sa actualizați aplicația, WhatsApp va va trimite un mesaj, pentru a va comunica acest lucru. Utilizatorii de Android…

- Lugojul are internet gratuit in 11 din cele mai aglomerate locuri din oras. Primaria Lugoj a anuntat ca a finalizat implementarea proiectului WIFI4EU. “Va comunicam faptul ca in Municipiul Lugoj sunt instalate mai multe puncte de conexiune la internet tip wireless, care pot fi accesate gratuit de catre…

- Facebook anunța probleme tehnice la serviciile sale Messenger si Instagram, joi dupa-amiaza. Utilizatorii nu pot trimite mesaje Compania Facebook a anuntat joi ca anumiti utilizatori intampina probleme tehnice atunci cand expediaza mesaje pe serviciile sale Messenger si Instagram si pe platforma sa…

- Synology anunța DS1621+, un NAS cu 6 bay-uri și procesor AMD Ryzen. Acesta este o soluție axata catre performanța și stabilitate in exploatare, destinata creatorilor de conținut și mediului business care cauta o soluție fiabila și rapida. Noul DS1621+ este unul dintre cele mai puternice modele ale seriei…

- Revolut anunta lansarea conturilor curente locale pentru clientii din Romania, oferite in parteneriat cu Libra Internet Bank. Utilizatorii romani vor putea primi salariul direct in contul lor Revolut si isi vor putea gestiona intreaga viata financiara direct din aplicatia Revolut.

- Portalul Kaspersky Threat Intelligence ofera noi functii privilegiate pentru utilizatorii inregistrati prin intermediul comunitatii care vor putea sa verifice in mod confidential elementele suspecte, a anuntat compania dezvoltatoare, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Platforma…

- Companiile au posibilitatea sa se racordeze gratuit la gaze și curent Foto: romgaz.ro Ultimele reglementari în domeniul energiei ofera posibilitatea companiilor sa se racordeze gratuit atât la rețeaua de gaze naturale, cât și la cea de energie electrica; de cealalta parte, consumatorii…