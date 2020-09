Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la Cannes, care nu a putut avea loc in aceasta primavara in contextul crizei sanitare globale generate de pandemia de COVID-19, va organiza la sfarsitul lunii octombrie o mica "editie iesita din tipare", cu proiectia a patru filme care au fost incluse in "selectia oficiala Cannes 2020",…

- Fondul de premiere al turneului de la Roland Garros va fi mai mic decat la editiile precedente, o scadere de aproape 11 la suta fata de 2019 (38 de milioane de euro fata de 42,6 milioane de euro). Anul trecut, australianca Ashleigh Barty, campioana de pe tabloul feminin, si Rafael Nadal, campionul…

- Festivalul filmelor de la Cannes si Caravana Filmelor Romanesti organizate de Casa Oraseneasca de Cultura Covasna, in parteneriat cu VOODOO Films, continua astazi cu filmul La Gomera, in regia lui Corneliu Porumboiu. Locuitorii dar și turiștii aflați in stațiunea Covasna sunt așteptați astazi, de…

- Peste doar cateva zile incepe ediția 2020 a Romanian Design Week (RDW), cel mai amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, un eveniment prezentat de The Institute și UniCredit Bank. Festivalul,...

- Calul Authentic a castigat sambata seara cea de-a 146-a editie a celebrei competitii Kentucky Derby, de la Louisville, impunandu-se in fata rivalului Tiz the Law, care a incheiat pe primul loc cursa de la Belmont Stakes, scrie AFP. Calarit de Johnny Velazquez, avand antrenor pe Bob Baffert, Authentic…

- Intrucat folclorul nu este doar divertisment, ci inseamna și educatie si informare, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” iși propune continuarea unui demers cultural – artistic prin organizarea de festivaluri concurs pentru tineri și copii. Astfel, in perioada 19-20 septembrie 2020, se va organiza…

- Cea de-a treia editie a Caravanei Les Films de Cannes debuteaza la Snagov, unde sambata si duminica vor fi proiectate „Little Joe”, regizat de Jessica Hausner, si „Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan.Sambata, de la ora 21:00, va rula „Micul Joe/ Little Joe”, regizat de austriaca Jessica Hausner,…