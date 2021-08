Stiri pe aceeasi tema

- La Londra, joi seara, de la ora 21:45, se joaca play-off-ul de Conference League, între Tottenham și Paços de Ferreira. În tur, portughezii au produs surpriza, câștigând cu 1-0.Comparativ cu barajul de Liga Campionilor și cel de Europa League, nu exista competiție…

- Formatia Arrsenal Londra a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Chelsea, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Citește și: Dosarul de CORUPȚIE in care Viorel Hrebenciuc a primit deja trei ani cu EXECUTARE, la A PATRA AMANARE…

- Arsenal și Chelsea se intalnesc azi, de la 18:30, in cel mai așteptat meci din cadrul etapei a 2-a din Premier League. Derby-ul londonez se va juca pe arena „tunarilor”, dar toți ochii sunt pe echipa lui Tuchel, acolo unde va debuta Romelu Lukaku. Arsenal a inceput noua stagiune la fel de prost cum…

- Chelsea și Villarreal se intalnesc azi, de la 22:00, la Belfast, in Supercupa Europei. Londonezii vin din postura echipei care s-a impus in Liga Campionilor, in timp ce ibericii sunt deținatorii Europa League. In așteptarea lui Romelu Lukaku, fotbalist care urmeaza sa fie prezentat la Chelsea, fanii…

- În urma cu mai multe zile, Marius Șumudica își ironiza, cu ocazia unei conferințe de presa, adversarii din Liga 1 care au fost eliminați din Europa în aceeași zi: „Deocamdata, Loganul rezista! Fața de alții, care în primul tur au fost cu Tico", declarase antrenorul…

- Lambdan a aparut pentru prima data in Peru, in luna august a anului trecut, dar este identificata in tot mai multe cazuri inregistrate in aceste tari latino-americane, relateaza Euronews. Lambda a fost confirmata si in europa, continent care se lupta cu acensiunea variantei Delta a coronavirusului,…

- Joachim Loew a trait o "dezamagire enorma" la ultimul sau meci ca selectioner al Germaniei, post pe care il paraseste dupa 15 ani, in urma esecului suferit de Mannschaft in fata reprezentativei Angliei (scor 0-2), marti seara pe stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale EURO 2020 la fotbal.…

- Chelsea a cucerit al doilea sau trofeu al Ligii Campionilor la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o in finala pe Manchester City cu scorul de 1-0 (1-0), pe Estadio do Dragao din Porto. Londonezii, campioni in 2012, s-au impus in Portugalia prin golul marcat de germanul Kai Havertz (42). Manchester…